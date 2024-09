Sophia Rodríguez y su esposo pasaron una prueba de fuego con su hijita Juliana

Sophia Rodríguez y Ricardo Zoch tiraron la casa por la ventana en la fiesta del primer añito de Juliana, a finales de julio. (Instagram)

Sophia Rodríguez y Ricardo Zoch finalmente se atrevieron, esta semana, a hacer algo que llevaban 14 meses en pausa y lograron pasar la prueba de fuego con su pequeña Juliana.

Luego de mil preparativos y de disipar miedos de papás primerizos, la chef y empresaria gastronómica y su marido se fueron de viaje solos y por primera vez desde que nació Juliana, el 1 de agosto del 2023.

LEA MÁS: La chef Sophia Rodríguez reveló el “oscuro” pasado de su esposo

Rodríguez contó en sus redes que viajaron el martes a Orlando (Florida, Estados Unidos) no de paseo ni de vacaciones, sino porque les urgía hacer unas compras de ellos y del negocio.

Sophia Rodríguez reconoció que hace 14 meses no tenía un momento a solas con su esposo. (Instagram)

La pareja se lo tenía guardadito y hablaron hasta que ya había casi finalizado. “Andamos escapados. Un viaje mega flash de cuatro días que ya mañana (este viernes) tempranito se nos acaba. No sabía lo mucho que nos hacía falta un ratito solos que no teníamos desde hace 14 meses. Volamos a hacer unas compras del negocio y nuestras, no a pasear, pero cualquier excusa es buena si es juntos”, escribió la presentadora de canal 7 con una foto al lado de su esposo.

LEA MÁS: Chef Sophia Rodríguez pasó un incomodísimo momento en la cocina con jugadora de Saprissa

A pesar de la ausencia de los papitos, Juli quedó feliz y muy buen cuidada, aseguró Sophi; eso sí, ni ella ni Ricardo dejaron de extrañar a la machita.

“Esta pelotita quedó feliz, muy bien cuidada y acompañada. Nosotros pensándola y extrañándola mucho porque es la primera vez que nos separamos, pero he agradecido mucho que sea una niña tan segura, tan serena y que se sabe amada más allá de nosotros. Me muero por comérmela a besos”, terminó Rodríguez.

Sophia Rodríguez y su esposo se comunicaron a la distancia con Juliana

Sophi y Ricardo regresaron al país este viernes y ya se reencontraron con su hermosa hija.

LEA MÁS: Chef Sophia Rodríguez celebra no tener que medicarse para combatir temible enfermedad