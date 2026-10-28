Sophia Umaña y Celso Borges siguen dando señales de su amorío y ahora ella soltó otra pista

Sophia Umaña, creadora de contenido, sigue mostrando pistas de su relación con Celso Borges. (redes/Instagram)

La influencer Sophia Umaña volvió a alborotar las redes sociales con una nueva publicación en la que aparece muy bien acompañada por el futbolista de Liga Deportiva Alajuelense Celso Borges, quien esta vez prefirió mantenerse fuera de cámara, aunque dejó ver una parte de su cuerpo que no pasó inadvertida.

En el video, la guapa aparece muy sonriente mientras una mano masculina le da de comer. Ella, entre risas, acompaña el momento con frases como “Se está portando bien, vamos enseñando mano” y “Vamos pasito a pasito”, dejando a más de uno con la curiosidad de saber quién está detrás de ese gesto tan cariñoso.

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Sophia Umaña dice que Celso Borges se está portando bien y que por eso poco a poco lo va mostrando. (redes/Instagram)

Pero si alguien pensaba que la publicación pasaría inadvertida, se equivocó. El propio Celso le dio su corazoncito al video, un detalle que no tardó en llamar la atención de los seguidores de la influencer.

En los comentarios, varios usuarios le hicieron ver a Sophia que esas manos no se confunden tan fácilmente y hasta le preguntaron por qué no confirma de una vez por todas que mantiene una relación con el excapitán manudo.

Sophia Umaña dice que va "paso a pasito" mostrando a Celso Borges

Y es que las señales vienen desde hace rato. Desde que se conoció la sonada separación de Borges y su esposa, cuyo divorcio todavía no se ha finiquitado, al futbolista y a Sophia se les ha visto muy juntitos en distintos lugares. Incluso se pegaron una paseadota por Europa hace unos meses.

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El jugador manudo Celso Borges también ha empezado a reaccionar a las publicaciones de Sophia Umaña. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Sin embargo, hasta ahora las pistas habían sido más discretas en las redes sociales de ambos. La influencer parece estar soltando detalles poco a poco de su amorío, pues primero dejó escuchar la voz del futbolista y ahora mostró su mano, mientras él también se hizo presente con una reacción a la publicación.

Por ahora, ninguno ha confirmado públicamente que sean pareja, pero entre las apariciones juntos, las publicaciones y esos pequeños detalles que no pasan inadvertidos, no queda duda que el número 5 está de nuevo enamorado.