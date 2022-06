“Soporté muchos años de celos, problemas económicos y de alcoholismo, pero no puedo más”

divorcio, matrimonio, separación.

“Me agoté. Son casi 20 años de aguantarle muchas cosas a mi esposo, su carácter, los celos, los problemas económicos y el alcoholismo. Ahora comprobé que tiene otra persona. El dolor que siento es inmenso, porque creí que podríamos superar esto juntos, pero no fue así, hice todo lo posible, pero ya no tengo fuerzas. Se terminó, pero no sé cómo voy a sobrellevar todo esto”.

1. El dolor que usted describe es un proceso muy fuerte, luego de 20 años de construir una visión de esperanza, cuyo resultado está muy lejos de lo que añora. No es para nada fácil, este momento porque el dolor está presente en su vida y debe ser una etapa de profunda reflexión, en virtud de su recuperación y bienestar, lo cual implica elecciones y decisiones.

2. Más allá de lo sucedido, ahora que usted dice no tener fuerzas, es importante dejarse apoyar por la familia, los amigos y buscar ayuda profesional para tener una visión muy objetiva de todos estos procesos y desde ahí tomar decisiones sin que el dolor le lleve a sucumbir por actuar con impulsividad o contrariedad.

3. En todo proceso de relación, ante temas de crisis, se pueden mirar con compasión y comprensión, procurando salvaguardar el amor y tratando de crear una transformación consciente, pero cuando esto llega a una calle sin salida, se necesita el esfuerzo de los dos para estabilizar la relación y se vuelve trascendental mirar los hechos para trazar nuevos caminos.

4. Es posible que todas las decisiones que tenga que tomar a partir de este momento transformen de una u otra manera todo su proyecto de vida, pero aunque esto implique grandes cambios debe mirar todas las decisiones que usted tome no como una consecuencia de lo vivido, sino como una acción consciente hacia la sanación interior y la procura de la mayor estabilidad emocional posible, para que de aquí en adelante pueda recuperar la serenidad, la paz interior y organizar su vida.