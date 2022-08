“Soy amiga de mi expareja, pero solo me habla de la persona con la que me dio vuelta”

“Terminé siendo amiga de mi expareja cuando terminamos. Él me dijo que me terminaba porque se había enamorado de otra persona y como no soy de rogar, lo acepté. Ahora me busca porque somos amigos, me habla todo el tiempo y estableció una relación formal con la persona con la que me dio vuelta. Él dice que necesita mis consejos y lo apoyo, pero en el fondo esto me tiene muy molesta y ya no quiero hacerlo más”.

1. Establecer límites no la va a convertir en buena o mala persona y lo hace una persona consciente de lo que provoca bienestar o malestar. Usted tiene una responsabilidad personal con su vida para establecer límites interpersonales que estén orientados a provocar bienestar, claridad emocional y evitar situaciones que no resulten de beneficio.

2. Ahora, aquí el tema no es lo que hace su expareja, sino el concepto de amistad. ¿Usted considera prudente ser la consejera emocional de su expareja?, ¿quiere asumir este rol?, ¿le hace feliz?, ¿le afecta en algo?Responder estas preguntas es importante porque la ubica en una situación y le ayuda a definir el papel que debe asumir en esta situación.

3. Si usted no se siente cómoda, expréselo, dígalo y ejecute un límite. Esto no la hace mala persona ni es su rol asumir consejería si esto no le hace bien. Lo curioso es que usted identifique una molestia, pero que a la vez se siente mala persona por pensar en establecer límites y que perpetúe una situación que a todas luces le causa insatisfacción.

4. Todos tienen una responsabilidad afectiva con su bienestar y le corresponde a cada uno definir lo que le hace bien. El tema no es que sea su ex, ya que usted tiene el derecho de establecer límites que están orientados hacia su autocuidado emocional y esto es una labor personal, le corresponde a usted tomar una decisión. Si considera que esto se le hace muy difícil, es momento de que busque ayuda.