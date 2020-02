“Mi novia y yo tenemos un problema. Yo soy gay y no he tenido ningún problema con esto, porque mi familia y mis amigos me aceptan, pero mi novia lo mantiene oculto, así que tenemos espacios muy limitados y siempre todo es a escondidas. Ella dice que no va a enfrentar a su familia y yo no quiero seguir siendo solo su amiga, porque eso es lo que ella le dice a todo mundo. Ambas tenemos casi 30 años y creo que no puedo estar con alguien que no se siente orgullosa de lo que es”.