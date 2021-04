“Siempre he sido una persona celosa y ahora estoy con una persona que no puedo decir que me haya dado algún motivo, pero yo ya no confío, porque me la han hecho muchas veces. Este muchacho es muy buena gente, pero precisamente eso me hace dudar. Él dice que está cansado de mí y yo lo que le digo es que tiene que aceptarme e ir ganándome poco a poco, para que deje de ser celosa”.