“Soy una mujer muy insegura, porque me cuesta mucho confiar”

“Soy una mujer muy insegura y por más que trato de controlarme no puedo, por lo que termino haciendo reclamos que después me doy cuenta que no tienen sentido. Mi novio dice que no aguanta más, pero realmente me cuesta mucho confiar”.

1. Toda persona está llamada a hacer una revisión personal en torno a cómo ha integrado los diferentes eventos que le ha correspondido vivir y su impacto en su conducta interpersonal. La confianza en sí mismo, así como, la confianza en los demás es un criterio fundamental para establecer una relación.

2. Cuando se identifica que se hacen reclamos que no tienen fundamento y esto se convierte en un proceso cíclico, que no se logra controlar mediante la verificación de los hechos; es decir, no hay nada que justifique reacciones que complican el día a día de la relación, entonces, usted está llamada a buscar ayuda para poder aprender a manejar y gestionar mejor sus emociones.

3. Aprender a confiar es un proceso que tiene que pasar por la revisión de su forma de pensar y cómo su entorno la ha impactado, hacer una revisión es muy importante a nivel de autoestima, autopercepción, autovalía, entre otros ejes, como pilares fundamentales de la confianza.

4. La confianza es la base de su interpretación, le permite mirar las cosas con objetividad, establecer diálogos maduros, equilibrados, abiertos y sensatos, así como, crear un clima de paz emocional que permita una sensación de bienestar.

5. Trabajar en su desarrollo personal cuando identifica situaciones o temas que no gestiona de forma prudente, tiene que moverla a la búsqueda de alternativas de solución para no crear ciclos de disfuncionalidad que puedan complicar su relación.