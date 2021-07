“Soy una persona celosa y eso me ha traído muchos problemas”

“Soy una persona celosa, lo acepto y esto me ha traído muchos problemas. Sé que he lastimado mucho a mi novia, ella ya no quiere nada conmigo y me terminó. Yo esto no lo acepto y le dije que tiene que darme una oportunidad, creo que es lo justo, aunque sé que son varios años en lo mismo, pero no entiendo porqué ella se cierra”.

1. Querido amigo, yo le recomiendo que busque ayuda muy pronto, incluso, acá en Costa Rica está el Instituto de Masculinidad WEN, porque el tema de celos va asociado a conductas como control, imposición, intransigencia, anulación del espacio personal, social y afectivo de la otra persona. Para muestra un botón, ella terminó con usted y usted dice que ella es su novia, que está en la obligación de darle una oportunidad, esta forma de pensar no es correcta y usted debe buscar ayuda.

2. Cuando una persona es celosa, hay múltiples procesos y uno de ellos, por ejemplo, es la imposición que nos lleva a dictar norma y cátedra en la relación, anulando la capacidad de toma decisiones de la otra persona. Ella no quiere nada con usted y usted insiste en esto, tenga mucho cuidado porque hoy en día, en nuestro marco jurídico, conductas como estas tienen roces legales.

3. Los celos son un modelo afectivo que rozan con los círculos de violencia en el tanto una persona siente, cree y considera que la otra persona debe actuar y pensar tal y como se le dice. Desde esta perspectiva no hay viabilidad de la relación, pues esto crea círculos de violencia y la violencia es incompatible con una relación de pareja.

4. No se trata de dar una oportunidad, se trata de que usted asuma su responsabilidad emocional, identifique y resuelva todo lo que pueda estar afectando su desarrollo personal y no necesariamente esto está orientado a regresar, si la otra persona le está diciendo que no, le toca respetar.

5. Los celos son un modelo afectivo que debe ser trabajado, analizado, corregido y modificado, porque es un perfil emocional con un conjunto enorme de conductas que son incompatibles con los principios de libertad, respeto a otro ser humano. Amar no es poseer y nadie está obligado a corresponder. Cuando ya decidió que no desea seguir en una relación, toca respetar, así que analícelo muy bien.