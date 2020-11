“Me come la envidia y no sé cómo manejarla. Estudié mucho y me ha costado encontrar trabajo y lo que me sale no tiene que ver con mi profesión, pero mi hermana, que aún no termina la carrera, sí consiguió trabajo. Ella habla inglés, aprendió portugués y como maneja bien los idiomas está en una empresa de esas en las que por solo hablar inglés ya tiene trabajo. Además ha ido creciendo, le va muy bien y esto me hace sentir frustrada”.