“No me siento feliz con mi vida, no me considero una persona plena, la verdad es que empezar un nuevo año no me motiva para nada. Creo que soy una persona muy amargada y difícil, pero tampoco es quiero vivir así, pero me han pasado demasiadas cosas y vivo amargado”.

"No me considero una persona plena, la verdad es que empezar un nuevo año no me motiva para nada", dice el lector.

1. Definirse así mismo como difícil y amargado, ¿realmente contribuye en algo? Auto sabotearse o ponerse etiquetas solo lo estanca en el dolor y no lo hace avanzar. Una mirada compasiva, pero a la vez de reconocimiento que lo mueva acciones de mejora, siempre tendrá mejor resultado.

2. Quizá sea el momento de buscar ayuda profesional, porque lo que usted dice sobre sí mismo podría tener otro génesis, es decir, ¿y si fuera una depresión?, ¿si tuviera procesos emocionales que no ha logrado entender o asumir a profundidad? Primero hay que abrirse a identificar muy bien qué lo mueve en la vida y qué lo paraliza para avanzar.

3. Menciona que le han pasado muchas cosas, y posiblemente el cómo las haya enfrentado y lo que le haya tocado vivir son un factores precipitantes o mantenedores de sentimientos de malestar que no le permiten crecer. No espere más, hay personas que pasan mucho tiempo en su vida identificando su malestar, pero no actúan para construir bienestar. Si no hay acciones, estos sentimientos se mantendrán.

4. Reconocer su vulnerabilidad, el dolor y que hay eventos de su historia que lo han marcado es un acto de valentía y de profunda sabiduría emocional.

5. Usted se sintió cómodo para escribir, entonces, escuche sus emociones y permítase, reconocer qué tal vez esto va más allá de su voluntad y que es momento de trabajar en cambiar todo lo que le causa dolor. La vida es hoy y cuando enfrenta las cosas aún cuando le dé miedo o le duela un poco se hace fundamental no estancarse en el dolor. Busque ayuda amigo.