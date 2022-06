“Soy una persona muy casera, no me gusta salir y para mí estar en la casa es lo mejor, no tengo la necesidad de andar haciendo nada en la calle”.

1. En una relación de pareja aprender a balancear nuestra posición personal respecto a gustos e intereses, así como la construcción de acuerdos, que nos posibiliten la incorporación de patrones de entretenimiento y acompañamiento más allá de nuestros propios gustos, es importante. Es decir, estamos llamados a plantear lo que nos gusta a nivel personal y construir en pareja un universo de gustos e intereses que sean significativamente positivos para los dos.

2. Cuando en una relación de pareja una persona propone cosas como: ‘¿vamos a cenar?’, ‘¿vamos al cine?’, ‘nos invitaron a una fiesta’, ‘hagamos un paseo’, ‘¿vamos al grupo de la iglesia?’, ‘¿vamos al gimnasio?’, y la respuesta de la otra persona es, “no, a mí nada de eso me gusta”, poco a poco nos vamos a encontrar atrapados en una rutina, posiblemente compartiendo gastos y responsabilidades, pero desconectados en el afecto a muchísimos niveles.

3. En el amor, ni mucho que queme al santo, pero tampoco que no lo alumbre, no tenemos que hacer cosas que definitivamente no nos agradan, pero no podemos vivir en nuestras relaciones de pareja de forma unidireccional, donde la posición sea, “usted sabía que a mí nada de eso me gusta”, pues con el paso del tiempo nos damos cuenta que tenemos muy pocas cosas en común, hay pocos intereses y nos podemos descubrir desconectados bajo el mismo techo, pero cada quien viviendo su propia vida.

4. En una relación de pareja estamos llamados a la construcción de intereses comunes, de mutuo beneficio, donde no cabe la imposición del criterio de uno o del otro, como el criterio determinante, que es el que va a marcar la cancha con respecto al estilo de vida que vamos a asumir. Estar en casa es importante, pero también lo es aprender a tener fuera de casa espacios de socialización, entretenimiento, formación e integración con otras personas para compartir diferentes experiencias en la vida. Nuestro tiempo como pareja y nuestro tiempo con los demás es importante.

5. No podemos vivir en el esquema de trabajar, dormir, amanecer, trabajar. Una visión balanceada que nos permita disfrutar las propuestas de nuestra pareja, incorporando sus gustos y preferencias, así como su entorno social desde una visión de apreciación siempre traerá beneficios, encerrarnos en el “no quiero”, “no me gusta”, puede fragmentar las bases de una relación.