“Soy una persona muy explosiva y siempre digo lo que pienso y esto me trae problemas con mi esposa y mis hijos. A veces no logro contenerme y no quiero seguir así. Todo el mundo me lo dice y he cometido el error de responder que: ‘así soy yo’. Sé que no está bien y quiero cambiar, pero mi esposa dice que ya no quiere nada conmigo aunque me va a dar una oportunidad”.