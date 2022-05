“Soy una persona muy tímida y a veces no entiendo las señales que me dan los muchachos”

“Me considero una persona muy tímida y a veces siento que no entiendo las señales que me dan los muchachos. Estoy en una universidad pública, estudio mucho, tengo muy buen promedio y hay un muchacho con el que estudió y nos apoyamos en los trabajos. Él me gusta, pero nunca me ha dicho nada, aunque me escribe todos los días y una vez me dijo que ojalá nos dejaran muchos trabajos en grupo para estar siempre conmigo, pero no sé si es porque le gusto”.

“Me considero una persona muy tímida y a veces siento que no entiendo las señales que me dan los muchachos", dice la lectora. (Rafael Pacheco Granados)

1. Todos los seres humanos aprenden poco a poco a “ligar”. Aprender a vincularse es un proceso que cada uno tiene que descubrir a partir de su historia, su visión de vida, los valores, los principios, las habilidades sociales, su forma de comunicarse, a partir del desarrollo de gustos, intereses, en fin, operan muchísimas variables.

2. Con este muchacho hay una serie de intereses en común, trabajan muy bien juntos, se apoyan en la universidad y comparten una misma visión. Usted siente que él envía otro tipo de señales, pero en el silencio, la omisión y la presunción, a veces se crean mil teorías y esto se resuelve haciendo preguntas.

3. Con sutileza, pero a la vez con claridad, usted se puede acercar y plantear algo así: “¿cuándo me dice que le encantaría que nos dejen más trabajos en la universidad a qué se refiere? Me surgió la duda, ¿lo dice por qué le gusta trabajar conmigo o le gusta estar conmigo? A partir de ahí, se puede establecer una conversación con mayor claridad.

4. En el caso de coincidir, entonces evaluarán si asumen el reto de establecer una relación y en el caso de no coincidir tendrán la claridad para ser amigos, hablar, ayudarse y, con todo claro, avanzar.

5. Si usted se considera una persona a la que le cuesta entender señales y un poco tímida, podría buscar un proceso de apoyo terapéutico porque hay procesos de formación emocional que ayudan a pulir estas cositas para avanzar con mayor seguridad en la vida.