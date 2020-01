View this post on Instagram

!!! COMPARTÍ CONMIGO ESTA ALEGRÍA !!! Saben, estaba nervioso y me sentí como un niño asustado al momento de estar ahí de pie en ese gran escenario... No me salió como yo quería, pero afortunadamente logré entrar 🙌💥❤️ Para todos aquellos que no han podido ver la presentación les comparto este video que recibí. SIGAMOS SOÑANDO JUNTOS ❤️🙏