Steven Sibaja sufrió percance durante paseo en la montaña

Steven Sibaja aprovechó este domingo para irse de paseo con los amigos, pero se terminó pegando un buen susto. Instagram

El cantante nacional Steven Sibaja se llevó el susto de su vida este domingo cuando andaba de paseo por las montañas de Bajos del Toro, en Sarchí de Alajuela.

Un grupo de amigos suyos lo invitaron a irse a conocer las cataratas Las Gemelas y aunque no estaba muy feliz, porque le tocó levantarse muy temprano, igual decidió emprender la caminata cuando llegaron al lugar.

El exparticipante del programa La Voz de México y de Estados Unidos iba contando en sus historias de Instagram qué tal la aventura en medio de la montaña, pero después dejó de grabar.

Resulta que el artista iba cruzando un río y pisó una piedra que estaba muy resbalosa lo que lo hizo caer y pegó la cabeza contra otra piedra.

Así le quedó la cabeza al cantante luego de pegar contra la piedra. Instagram

Cuando se levantó sintió el chorro de sangre caer sobre su cara y no tuvieron más opción que parar el paseo y llevarlo al hospital, porque se hizo una herida bastante profunda.

“Esto que ustedes ven aquí terminó en tres puntadas, terminé en el hospital, me rajé la cabeza mientras intentaba cruzar y por dicha ahí mis amigos me ayudaron. La verdad fue un susto que no sé cómo explicarles, cuando me agarré la cabeza y vi ese chorro de sangre fue como (cara de asombro) y lo que hicimos fue irnos rápido a buscar dónde me pudieran atender”, relató.

El también ingeniero había contado hace unos días que este año empezaría a trabajar en lo que estudió, lo que lo tenía muy motivado y ahora no le quedará más que llegar con la cabeza rajada a su nuevo brete.