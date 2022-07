Stranger Things disparó nuevamente la música de Metallica

La combinación de 'Stranger Things' y Metallica fue un verdadero éxito. Foto: Netflix

La última temporada de la serie Stranger Things, de Netflix, ha llevado a nuevas generaciones a realizar búsquedas en Google y YouTube que jamás imaginamos volver a ver en tendencia, desde clásicas canciones como “Running Up That Hill” de Kate Bush y Master of Puppets de Metallica, hasta el bajista Robert Trujillo, se han disparado al alza en Costa Rica.

El conocido buscador compartió en las últimas horas datos bastante interesantes relacionados con la serie. Destaca que a nivel mundial, “Stranger Things” y “Metallica” fueron los términos más buscados durante los últimos 7 días, seguidos por la canción “Master of Puppets” que sonó durante el capítulo nueve de la última temporada de esta serie.

Con respecto al interés de búsqueda por región, Estados Unidos fue el país en donde más se realizaron búsquedas sobre la serie, seguido de Reino Unido y en el tercer puesto está Australia.

Mientras que para Costa Rica, las tres provincias que más buscaron la palabra “Stranger Things” fueron: Heredia, Alajuela y San José.

En Costa Rica, en YouTube, durante los últimos 7 días, Master of Puppets de Metallica registró un pico de búsquedas, en especial el 2 de julio, manteniéndose hasta la fecha; la canción, cuenta con más de 5.5 millones de reproducciones. Los principales estados interesados en el tema fueron: la provincia de Heredia en primer lugar, seguido de Cartago y Alajuela en tercera posición.

Entre los temas relacionados a Metallica y la canción protagonizada por “Eddie” en el capítulo nueve, se encuentra “Stranger Things - el álbum musical de Kyle Dixon” –quien es uno de los compositores de la serie– y “Running Up That Hill - Canción de Kate Bush” –que por quinta semana consecutiva se ha logrado mantener dentro de las canciones más escuchadas en Costa Rica con más de 86.2 millones de visitas en YouTube.

En la última semana, Estados Unidos se encuentra en el primer puesto como el país a nivel mundial que más escucha Metallica en YouTube, con 7.97 millones de visualizaciones; Brasil en el segundo con 2.67 millones y México en el tercero acumulando 2.04 millones de visualizaciones.