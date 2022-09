Sujeto afirma que muñeca de trapo es su novia...

Esta historia no deja de llamar la atención, ya que un hombre causa polémica al presentar como su “pareja” a una muñeca de trapo.

La insólita relación no tardó en hacerse viral en las redes sociales, según informó el diario Clarín.

Crtistian pasa en un puro amor y paseo con su amor. TikTok

Resulta que un hombre de 27 años, subió un video a TikTok en el que se le ve en compañía de una muñeca de trapo a la cual bautizó como “Natalia” y el galanazo la presenta como su “novia”.

Pero la historia no queda ahí, ya que para completar la cuestión, dice que tiene dos “hijos” (Adolfo Daniel y Laidy María), que por supuesto también son muñecos de trapo.

Se trata de Cristian Montenegro, quien vive en Bogotá junto a su particular familia y quien cuenta sus vivencias en Tik Tok.

“Si no fuera por los muñecos, no tendría a nadie. No me puedo quedar solo”, aseguró el usuario de Tiktok @montbk5959.

Al principio, sus videos se habían llenado de críticas y burlas. Por eso decidió cerrar los comentarios y no prestar atención a lo que le dijeran otros usuarios.

El hombre tiene fotos familiares donde está con sus padres acompañado por la muñeca. TikTok

Su contenido se basa en subir imágenes o diálogos junto a su “novia” en diferentes contextos: al aire libre, acostados, escuchando música y hasta festejando cumpleaños.

“Con mi muchachita miramos tele y hablamos de todo. No saben cuánto la amo, he durado todo este año con ella. Pienso casarme”, aseguró.

Además, tiene fotos familiares en las que aparece con sus padres, acompañado por la muñeca. “Si no tengo pareja de verdad, sigo así, pero solo no me puedo quedar”, afirmó en un video reciente.

Una decepción amorosa es lo que habría llevado a Cristian a decidir llevar una vida familiar distinta. Como le contó a City Tv, su antiguo amor se habría ido a Roma (Italia), allí conoció a otra persona y lo olvidó.