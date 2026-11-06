Susana Peña abre las puertas de su casa para mostrar el tesoro que esconde

Susana Peña abrió la puerta de su casa a sus seguidores este viernes para mostrar el tesoro que esconde y que para ella representa su lugar favorito.

Desde la comodidad de una silla que está en la biblioteca de su casa, la figura de canal 7 confesó que ese es su aposento favorito. Ahí conserva cosas sin las que no podría vivir.

Susana Peña es periodista de Telenoticias, pero también presentadora de programas taurinos de canal 7. (Instagram/Instagram)

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La nueva idea de Susana Peña

“El lugar favorito de mi casa es la biblioteca. Por eso, a partir de hoy quiero mostrarles todos esos tesoros que están escondidos entre filas y filas de libros”, afirmó Susana.

En el video, deja ver las decenas de estantes llenos de libros que tiene en el lugar que más disfruta cuando está en casa.

Tras hablar de ese lugar, Peña lanzó una intrigante pregunta a la gente: ¿cuáles libros le salvarían la vida en una isla desierta?

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El tesoro que esconde Susana Peña en su casa

Estos libros salvarían a Susana Peña en una isla desierta

En su caso, mencionó que en primer lugar sería “Cien años de soledad”, de Gabriel García Márquez.

“Un clásico de la literatura latinoamericana que no me podría faltar por nada del mundo. No podría sobrevivir sin este libro”, comentó.

Luego mencionó los libros de Sherlock Holmes, El Quijote de la Mancha y la saga completa de Harry Potter.

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