Susana Peña no estará en los Toros de Teletica y nos confesó qué hará, por primera vez, este diciembre

La periodista Susana Peña, de Teletica, tenía cinco años seguidos de formar parte del elenco de las corridas de toros de fin y principio de año.

La periodista Susana Peña tendrá un diciembre muy distinto a sus últimos cinco años y aunque está muy feliz también tiene sentimientos encontrados.

Este año ella no fue convocada por la producción de Toros Teletica para las transmisiones de las corridas de fin y principio de año desde el redondel de Palmares.

Susanita, la mujer de la eterna sonrisa, como le dice el animador Carlos Álvarez, ya hasta empezó a hacer planes, pues quiere hacer varias cosas personales que, por estar metida en el redondel, no podía en esas fechas.

Teletica anunció días atrás que su elenco estará conformado por: Carlos Álvarez y Natalia Monge, quienes serán los presentadores principales; María Fernanda León, quien estará en gradería; los comediantes Daniel Montoya (Guanelgue), Mauricio Astorga (Morgan) y Vinicio “Nicho” Vargas; así como el comentarista taurino Marvin Hidalgo y Michael Blake.

- ¿Cómo se siente al saber que no estará en los toros este diciembre?

Es extraño saber que tendré un fin de año “normal”, sin carreras, porque antes tenía que correr mucho para acomodarme entre las actividades personales y el trabajo (aunque me encantaba). Sin embargo, no le voy a mentir: siento una ilusión tan grande de pasar, después de tantos años, una Navidad con mi familia, mi ahijada y mis amigos. Eso me emociona muchísimo, saber que no tendré que ir corriendo a dejar los regalos, darles un abrazo e irme soplada.

Susana Peña verá este año los toros por tele.

- ¿Qué razón le dio la producción para no estar en el elenco de este año?

En realidad, usted sabe que los elencos son dinámicos, cambian según las necesidades y los nuevos planes que se tienen para el proyecto. Son decisiones que toma la producción.

- ¿Qué siente que le hará falta al no estar en estas transmisiones?

Sin ninguna duda, el equipo. Imagínese pasar tantas navidades y fines de año con los mismos compañeros y amigos. A ellos los extrañaré muchísimo; también las vaciladas y las historias del bus (en el que los trasladan al redondel).

Y, por supuesto, los mensajes y la interacción con el público, gracias a ellos nuestro trabajo tiene sentido. La ventaja es que las redes sociales nos permiten mantener esa cercanía todo el año.

De este elenco de Toros Teletica tampoco estarán este año Max Barberena ni la actriz Eugenia Fuscaldo.

- ¿Piensa ir algún día como parte del público?

Aún no estoy segura, por un tema de horario laboral; pero, si no puedo ir, los veré desde la casa o la oficina.

- ¿Ya planeó que hará en esos días luego de tener varios diciembre trabajando en un redondel?

¡Claro! Voy a pasar esos días con mi familia. Planeo disfrutar cada segundo con mi ahijada y con mi sobrina Nini, abrir los regalos, jugar con todo lo que les traiga “El Niño”. ¡Hasta voy a hacer tamales por primera vez!. Vamos a ver cómo nos va (risas).

Sabe que me emociona mucho también poder hacer en fin de año, leer. A mi me encanta leer, yo soy así como un ratón de biblioteca, y he tenido poco tiempo últimamente. Antes casi que leía un libro por semana, ahora he tenido que bajar un toque el ritmo, entonces tengo por ahí una fila de libros por leer que espero poder avanzar en estos días de fin de año.

Me emociona muchísimo saber que no tendré que ir corriendo a dejar los regalos, darles un abrazo e irme soplada”. — Susana Peña, periodista

Susana saldrá en el anuncio de Navidad que grabó recientemente canal 7 para sus televidentes.

- ¡Cómo que nunca ha hecho tamales!, ¿Sabe cómo se hacen y qué ingredientes les va a poner?

En mi casa no hacemos, siempre compramos porque somos poquitos; además de que mis diciembres siempre son un poco ajetreados. Entonces, ahora es el tiempo perfecto para aprender.

Y les pondré todos los ingredientes tradicionales, menos pasas y ciruelas (risas), no me gustan.

¿Tampoco estará en Verano Toreado o aún no le dicen nada al respecto?

Aún no lo sé, pero creo que sería mejor que esa pregunta se la hiciera a la producción.

- ¿Los días de corridas le toca trabajar normal en Teletica.com?

Tengo libres los días feriados; pero el resto sí voy a trabajar en Teletica.com. El trabajo es una bendición, más cuando uno hace lo que le apasiona.

Susanita es la jefa de información de Teletica.com así que no estará del todo libre en fechas navideñas.

- ¿Cómo siguió de salud? ¿No le volvió a dar el problema en las piernas que sufrió a principio de año? Se dijo que podía ser el síndrome de Guillain-Barré...

Lo que tuve fue Guillain Barré de tipo sensitivo. Gracias a Dios, he estado muy bien de salud, las secuelas ya desaparecieron casi por completo. El ejercicio me ayuda mucho a mantenerlas bajo control.

- Finalmente, ¿cómo piensa pasar la Navidad y qué le está pidiendo al Niño?

Descansando, con mi familia y mis amigos. Mi carta al Niño: mucha salud, trabajo y amor.