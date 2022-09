Sylvia Pasquel desmiente enfermedad de su madre

Sylvia Pasquel desmintió la noticia de que su madre Silvia Pinal estuviera grave, pues se dio a conocer que estaba pasando por un cuadro de neumonía; sin embargo, dijo que solo es una tosecita que está bajo control.

“Mi sobrinito Apolo ya está yendo a la escuela, entonces resulta que quién sabe qué bichito agarró ahí en la escuela y nos contagió a todos de tos, entonces mi hermano, mi hermana, yo, mi mamá, todos estamos contagiados de tos, esa tos que le llaman de perro”, explicó Pasquel en entrevista.

La actriz señaló también el origen de esta versión errónea sobre el estado de salud de su mamá. “Mi mamá se junta con varias amigas y amigos una vez al mes o cada dos meses en la ciudad de Cuernavaca, hacen una comida y también ahí estaban contagiados”, comentó Pasquel.

Finalmente, recalcó que la primera actriz está recibiendo el tratamiento médico adecuado.

“Mi mamá no tiene neumonía, solamente tiene tos, como la tengo yo. Ya la está viendo el doctor y le están haciendo sus nebulizaciones y está tomando su jarabito y todo lo que normalmente uno toma para la tos, pero de eso a que tenga neumonía, pues hay un gran trecho. Te informo que no, que está equivocado y ya le aclaré también la situación a Maxine (Woodside), porque ella fue la que dijo que mi mamá tenía neumonía, pero no es así, lo aclaro, mi mamá está perfectamente bien, solamente lo que tiene es tos”, culminó la actriz.