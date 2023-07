Tanto que nos alegramos por la visita de Shakira y ni una foto publicó de nuestro país

Shakira andaba en Inglaterra y lo compartió en su Instagram.

Cada vez que Shakira va a un país, ya sea a presentarse o simplemente a vacacionar, causa revuelo, al ser una de las artistas más queridas, conocidas y escuchadas a nivel mundial.

Este fin de semana no fue la excepción y su presencia en Reino Unido no pasó inadvertida.

De hecho, la colombiana compartió varias imágenes en sus redes sociales, en donde tan solo en Instagram la siguen más de 87 millones de personas.

Ella acudió al Grand Prix de Fórmula 1 en la ciudad de Silverstone en Inglaterra y se mandó con siete imágenes en diferentes poses y hasta con distintos looks. Una costumbre que tiene en casi todos los lugares a los que va.

Sin embargo, de no ser porque los medios estamos en todas, su visita a nuestro país de hace dos semanas pareciera que no existió para Shaki.

Ni una fotito, tampoco una historia y menos una pista de que andaba por estas tierras. De hecho, estando en Santa Teresa de Cóbano, un lugar perfecto para la ocasión, la colombiana promocionaba su nuevo sencillo Copa vacía, en el cual se convierte en una sirena encallada.

Las bellas playas y la tranquilidad de la zona le hubiesen resultado ideales para darle publicidad al tema y a su vez al país, así como lo han hecho últimamente otras estrellas mundiales, como Manuel Neuer, portero del Bayern Múnich y Kevin Hart, reconocido actor gringo, entre otro montón que siempre que vienen quedan maravillados con lo lindo de este país y lo comparten con sus seguidores.

Shakira estuvo en compañía de un profesional de surf. Foto: People en Español

En un sitio cuyo uno de sus principales ingresos es el turismo, de verdad que hubiera sido de gran ayuda, más sabiendo de los gustos tan refinados que tiene la artista.

Quizá la única razón por la que Shakira no mostró nada de que estaba en Costa Rica fue porque andaba acompañada de sus hijos y no quería ser perturbada, pero bien podía hacerlo días después, como suelen hacer muchos famosos, que comparten en sus redes sociales contenido que no es actual, con el fin de mantener su privacidad donde quieran que estén.

Por suerte, las fotos de ella disfrutando del mar, de la tranquilidad y sobre todo de la belleza de Santa Teresa abundan en Internet y son gran muestra de que en Tiquicia, tanto ricos y famosos como gente de a pie, la pasan bomba.