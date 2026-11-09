¿Tapón le tiene odio o envidia a Antuan Fallas por ganar otro premio? Cantante aclara por qué no lo felicitó

Tapón bailó en la octava gala de la tercera temporada de Mira quién baila enfermo y recién salido del hospital. (Teletica Formatos /Teletica Formatos)

Tapón no se quedó callado ante los comentarios que recibió luego de la octava gala de Mira quién baila. El cantante publicó un video para contar cómo sigue de salud, pero también aprovechó para aclarar una situación que generó críticas entre algunos seguidores del programa.

Resulta que después de que Antuan Fallas consiguiera su cuarto premio ¡Wow!, varias personas cuestionaron que Tapón y Jazmín Salas supuestamente no lo felicitaron. Incluso, hubo quienes interpretaron esa actitud como una muestra de mala vibra o envidia hacia el desamparadeño.

Ante esos señalamientos, Christian Gómez decidió explicar lo que realmente ocurrió y pidió que no se tomaran tan en serio el asunto de los premios.

“Gracias a todos ustedes por sus buenas vibras y también por las malas vibras, porque hay gente que ya está empezando a ver fantasmas por ahí. Que si no se le nota el odio a Tapón porque no felicitó a Antuan cuando ganó el ¡Wow! Mi gente, no se tomen tan en serio ese tema del ¡Wow!“, expresó.

El cantante explicó que ni siquiera tiene claro cuáles son los criterios que utiliza el programa para entregar ese reconocimiento y, aseguró que, su participación en el formato no tiene como objetivo ganar premios.

Antuan Fallas volvió a ganar una gala más de Mira quién baila. (Cortesía/Teletica)

Además, recordó que el domingo estaba pasando por uno de los días más difíciles de su enfermedad y que, cuando anunciaron al ganador, lo único que quería era irse a su casa porque se sentía muy mal.

“Ayer yo estaba destrozado. Al final, cuando dieron el ¡Wow!, yo solo quería estar en mi casa. No quería ni siquiera estar ahí de pie. Me sentía malísimo", mencionó.

Sobre las críticas por no acercarse a felicitar a Antuan, explicó que tanto él como Jaz estaban ubicados en los extremos de la pista y bastante lejos del bailarín, por lo que no podían llegar hasta donde estaba.

Tapón dejó claro que no existe ningún problema con el desamparadeño y contó que, después de que anunciaron a los nominados, bajó y lo felicitó personalmente.

“Yo aquí no le tengo mala vibra absolutamente a nadie. No tengo por qué. Los quiero a todos por igual. A todos los quiero muchísimo y les doy cariño”, aseguró.

Tapón aclaró si le tiene envidia a Antuan Fallas

El susto de salud

En el mismo video, Tapón contó que el domingo fue especialmente complicado para él, pues amaneció desmayado y sin fuerzas siquiera para moverse en la cama.

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Por esa razón acudió a una clínica durante la tarde, donde recibió tratamiento intravenoso. Pese a lo mal que se sentía, logró presentarse en la gala y hasta felicitó a su compañera Lucía Jiménez, quien también estuvo enferma durante la semana y tuvo que preparar tres coreografías.

El intérprete de “Creada a mi manera” y “Vive por él” aseguró que seguirá dando la pelea para llegar hasta la final del formato de baile de Teletica.