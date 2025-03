Tapón y Gonín lanzan una dura, pero realista canción para pedir la paz en Alajuelita

Los hermanos Tapón y Gonín se criaron en Concepción de Alajuelita por eso les duele ver que la violencia aumentó en su barrio. (redes/Captura de video)

Los hermanos Tapón y Gonín decidieron usar su talento para mandar un claro y fuerte mensaje: Alajuelita necesita paz.

La alta ola de crímenes que ha golpeado este cantón josefino los hizo unirse y crear una canción para decir que ya no quieren ver a otra madre llorando la muerte de su hijo.

“Quiero paz” es el tema con el que hacen un llamado a frenar la violencia y recuperar la tranquilidad en las calles.

Christian y Esteban Gómez se criaron en Concepción de Alajuelita y aman el barrio, por lo que no quieren verlo seguir derramando sangre.

En lo que va de este 2025 el incremento de homicidios se duplicó en el cantón en comparación al año anterior y, según el reporte de las autoridades judiciales, las balaceras se dan principalmente en un radio de cuatro kilómetros que abarca Tejarcillos, San Felipe y Concepción.

A la fecha se han registrado nueve asesinatos en menos de tres meses, cinco más de los que ocurrieron en el mismo lapso el año pasado.

Y hace tan solo un par de días las autoridades informaron que encontraron alrededor de 120 casquillos de bala en la escena del crimen donde mataron a dos hombres en Conce.

“Yo quiero paz, ver a otra madre llorando jamás. Malas vibras dejarlas atrás, que Dios cuide de mí y de ti cada día más y más. Yo quiero paz, que todo el mundo piense en los demás, pues recibes lo mismo que das, y si ofreces amor eso mismo es lo que recibirás”, dice Gonín en la canción que estrenaron este 5 de marzo.

Precisamente, la idea de hacer esta canción fue de él y tras mensajearse con su hermano decidieron entrarle de una. Cada uno escribió y grabó su parte en su estudio y después se reunieron para grabar el video.

Ellos eligieron sitios como Concepción Abajo, por el sector de la plaza, y por Monte Alto porque de carajillos vivieron sus mejores momentos ahí.

“La idea es por todo lo que está pasando en los barrios, las noticias de que todos los días matan a alguien y esa guerra que hay ahorita y pues, obviamente, es para dar un mensaje que ojalá cambie la situación”, dijo Gonín.

Gonín explicó que este tema está en el disco Tico Showtime Riddim. (redes/Captura de video)

Ayudando desde su trinchera

Aunque Tapón tiene muchos años viviendo en Palmares, de Alajuela, aseguró que Alajuelita siempre seguirá siendo el barrio de sus amores y que por eso le duele mucho ver en las noticias como su gente se está matando.

Como saben que la música tiene poder y cambia pensamientos no vieron mejor forma de aportar que intentando concientizar que es hora de parar la violencia.

“Aquí la idea es tratar de aportar en lo que se pueda, nosotros desde la trinchera nuestra que es la música, intentando hacer música que ojalá pueda llegar a hacer un poquito de conciencia en toda la gente”, mencionó.

En lo que va del 2025 han ocurrido 9 homicidios solo en el cantón de Alajuelita. (Rafael Pacheco Granados)

Christian agregó que nunca ha sentido que exponga su vida al ir a Alajuelita, aún sabiendo la situación tan caliente como en estos momentos y que por tal motivo fueron a grabar el video en estos días sin temor alguno.

“Había que grabarlo ahí, había que ir a meterse al barrio, es que ese sigue siendo mi barrio y a mí miedo de irme a meter a Conce no me da, sinceramente, aunque tal vez en este momento para nadie es un secreto que sí está peligroso, pero honestamente, a mí miedo no me da porque es mi barrio, es donde mi crié y si la gente viera lo bonito que lo reciben ahí a uno ahí, legalmente.

“Estábamos grabando y la gente se acercaba, querían tomarse una foto con uno o solo saludar, es bonito ver a los amigos, porque es gente con la que uno se crió y mucha gente me sigue viendo como el Taponcillo que vivía ahí, es muy bonito y la verdad nunca nos hemos sentido como en peligro en ningún momento, para nada”, mencionó.

Tapón da fe de que en los barrios del Sur hay mucha más gente buena y de buen corazón. (redes/Captura de video)

No se camina tranquilo

Gonín, por su parte, sí dijo que le preocupaba un poco el hecho de que sus padres viven ahí y las balaceras ahora son a cualquier hora del día.

Además, aseguró que siente que no se puede salir a caminar tranquilo, pero que confía en Dios que pronto todo acabará y el nombre de Alajuelita dejará de predominar en los titulares de las noticias rojas.

“Es lamentable todo lo que está pasando, lo que siento es primer, decepción y dolor y segundo, preocupación, realmente, porque ya uno no puede ni salir a darse una vuelta en el barrio porque la vara está fea y, obviamente, mis papás viven ahí y me preocupa mucho ellos, pero ojalá y Dios quiera que esta guerra se acabe pronto y regrese la paz”, dijo.

Los hermanos Tapón y Gonín se unieron para crear "Quiero paz", su nueva canción juntos. (redes/Captura de video)

El video de “Quiero paz” ya tiene más de un millón de reproducciones en YouTube por lo que ambos artistas esperan que a más gente les llegue el mensaje.

“Falta otro en el barrio y su mamá no para de llorar. Ya falta otro en el barrio, no tengo duda lo vamos a extrañar. Se extraña en la esquina, se extraña en la casa y los hijos no saben que es lo que pasa”, dice Tapón en una de sus estrofas tras reconocer que no quiere seguir perdiendo compas de esa manera.