Tapón y su familia hicieron algo por el bailarín extranjero de Mira quién baila que él nunca olvidará

El bailarín español Iñaki Sáez agradeció públicamente a Tapón y su familia por el inolvidable gesto que tuvieron con él hace poco.

Sáez integró por primera vez este año el elenco de bailarines de Mira quién baila y aunque ya salió expulsado de la competencia (bailó con Majo Ulate), aún sigue en el país.

Iñaki Sáez hizo pareja con Majo Ulate en Mira quién baila. (Teletica Formatos /Instagram)

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Este martes, el talentoso europeo mostró en sus redes la “experiencia pura vida” que le ofrecieron el cantante, su esposa y sus dos hijos.

Tapón e Iñaki son compañeros en la temporada actual del reality de baile de canal 7: el primero como participante y el segundo como bailarín ya eliminado.

Hasta le enseñaron a bailar “Mireya” de Los Ajenos

En un video que compartió el bailarín en sus historias de Instagram, este martes, resumió una serie de vivencias muy ticas que vivió al lado de la familia palmareña.

Iñaki se mostró a bordo de un carro por algunos barrios de Costa Rica, luego disfrutó de un delicioso gallo que parecía ser de papa, se comió una famosa caldosa, un granizado y hasta disfrutó de un buen chiliguaro.

También, el bailarín incluyó en el video una carne asada que, todo apunta, la familia preparó en su honor, y un recorrido que le hicieron por el centro de Palmares, donde viven Tapón y los suyos.

Iñaki Sáez vivió una "experiencia pura" vida gracias a Tapón y su familia

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Uno de los detalles que más llamó la atención fue la asistencia de Iñaki a un evento que tenía cara de matrimonio o fiesta de 15 años, en un salón comunal con música discomóvil; así como se festeja en los pueblos.

También le enseñaron a bailar la pegajosa pieza “Mireya”, de Los Ajenos.

Lo hicieron sentir más tico

El bailarín agradeció públicamente a Tapón y a toda su familia por lo que hicieron por él y confesó que la experiencia lo acercó a la esencia del tico.

“Gracias a esta preciosa familia por hacerme un poco más tico”, afirmó Iñaki.

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Sáez fue traído por Teletica para esta temporada de Mira quién baila tras la fuga de bailarines que experimentó el programa para su edición de 2026, debido a problemas en la agenda de algunos y en otros, por razones presupuestarias.