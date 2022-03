Tatuador Max Rodríguez cuenta cuáles han sido los diseños más tuanis y raros que ha hecho

Max Rodríguez Max Rodríguez lleva poco más de 10 años de tatuar profesionalmente. Cortesía.

A pesar de que todos los días hace tatuajes a gusto suyo y de los clientes, el tatuador tico en Miami Ink, Max Rodríguez, no olvida sus trabajos y en especial algunas piezas bastante particulares que ha tenido que dibujar.

Esta la última entrega de la serie de notas sobre el artista, que les hemos compartido en los últimos días, las cuales destacan el talento y lo pulseador que ha sido el costarricense para llegar a las “ligas mayores” del tatuaje.

Y cerramos con una curiosidad, preguntándole qué es lo más tuanis y lo más raro que ha hecho en la piel de alguien.

- ¿Cuál es el mejor tatuaje que ha hecho?

Hay cosas chiquititas que he hecho y que las veo muy limpias, casi perfectas y que tal vez uno las sube y no tienen tanto impacto, pero hay un tatuaje específico que me llenó muchísimo, porque fui de las primeras personas en completar una espalda, incluyendo las nalgas. Es una pieza muy grande, con un zorrito y un conejo, fue una breteada de locos, de hecho es un tatuaje que quiero mandar a competir porque me llena de orgullo.

- ¿Y el más extraño que le han pedido?

Una galleta María azul con un conejo de origami al medio. Fue un loco al que le decían Choco Cuqui y al compa le decía Galleta María, eran mejores amigos. En una borrachera, (el amigo) le pidió que se tatuara el apodo. Al día siguiente el mae me llamó y me dijo lo que quería, yo no le creí y le dije que llegara en la noche, ni me acordaba cuando llegó a tocarme la puerta y me sorprendió, ya luego me pidió que la pintara azul y que le pusiera el conejo.

- ¿Ha habido algún diseño que no pudo hacer?

Vieras que hace mucho no me pasa que uno quede intranquilo, pero hace tiempo sí me pasaba mucho, que no tenía el nivel para hacerlo, pero gracias a Dios con toda la práctica ya no hay problema. Yo creo que es parte de la experiencia, que la persona que se tatúa con uno, no importa lo que se haga, se va a llevar un buen diseño.

Max Rodríguez Esta espalda completa llena de orgullo a Max Rodríguez. Cortesía.

-¿A cuáles personas conocidas ha tatuado?

A la modelo argentina Sofía Clerici, al nadador brasileño Bruno Fratus y de aquí de Costa Rica a Luis Carlos Monge (le ha hecho dos piezas de Dragon Ball), a Omar Cascante, a Gustavo Gamboa y a Rándall Salazar, esos son algunos.