Tavo Gamboa puso en alerta a sus seguidores al contar que vive un serio problema de salud

Tavo Gamboa vive una preocupante situación de salud. Cortesía.

El comediante Tavo Gamboa tiene muy preocupados a sus seguidores, tras compartir que le hace frente a un serio problema de salud.

Gamboa, por medio de su cuenta de Instagram, abrió su corazón y contó que va a trabajar con varios profesionales para que le ayuden con su peso.

“Me costaba contarlo, pero hace días, me fui a hacer unos exámenes de sangre que no salieron nada bien. Tenía el colesterol y los triglicéridos altos, llegando a diabetes”, inició diciendo.

Tavo confesó que tiene que hacer algo, ya que lo estético no es lo que le preocupa, sino su salud y estar bien.

“Me reuní con un grupo de profesionales para que me ayuden con la nutrición, la parte médica y la salud mental.

El tema de la pérdida de peso para mí siempre ha sido un problema, y creo que lo ha sido porque no es algo estético; lo estético para mí no es problema; yo me siento bien como estoy físicamente, no es un tema de presión. Pero ahora la salud me preocupa y eso sí hay que intervenir ya”, detalló.

Tavo dijo que para él, los problemas alimenticios no son solo de voluntad. Explicó que hay muchas cosas detrás, como la parte mental.

Tavo Gamboa se reunió con un grupo de profesionales para que lo ayuden. foto: Rafael Murillo (Rafael Murillo)

“Yo no tengo problema con el ejercicio; siempre hago ejercicio, ando en bicicleta y nado; mi problema está con lo que como y cómo lo como”.

Voy a buscar un balance, no voy a satanizar, excluir grupos alimenticios ni dietas; yo solo necesito un balance con todo lo que necesita mi cuerpo para continuar con mi vida lo más normal posible”, concluyó.

Gamboa les explicó a sus seguidores que los iba a mantener al tanto de su salud, para que vayan viendo cómo avanza en el proceso. Además, les pidió de corazón que le dieran la buena vibra para salir adelante.