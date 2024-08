TBT: Bárbara Echandi recordó su primera vez en televisión al lado de su mamá la chef Viviana Muñoz

Bárbara Echandi es modelo e hija de la chef Viviana Muñoz, quien hacía el programa Viviana en tu cocina.

La modelo Ana Bárbara Echandi Muñoz dio sus primeros pasos como modelo y en la televisión nacional cuando apenas tenía tres años.

Ella es la hija menor de la chef Viviana Muñoz, la del programa “Viviana en tu cocina”, y por ende fue ahí donde se dio a conocer hace más de 20 años.

Bárbara guarda con mucho amor una foto de aquella primera vez en tele cuando acompañó a su mamá en la cocina, junto a su hermana mayor Daniela, quien ya tenía siete años, y recordó con nosotros aquel bello momento familiar.

“Son momentos hermosos de mi niñez siempre al lado de mami. Desde que recuerdo le ayudaba a mami en la cocina y en todo. Me encantaba jugar de cocina y de modelo con los zapatos y aretes de mami. Claro que me veo como mami, todo lo que soy y he logrado es gracias a sus consejos, a su guía y a su dedicación, en ella siempre he visto un ejemplo de una mujer de Dios, con valores de oro y amor. Además, que siempre muy simpática y riéndonos juntas”, expresó.

Bárbara Echandi (amarillo) tenía solo 3 años cuando salió la primera vez en el programa Viviana en tu cocina de su mamá.

La guapa modelo, quien ahora vive en Guatemala tras casarse en abril, agregó que ella prácticamente nació en el set de grabación que había en su casa, por lo que modelar o estar frente a las cámaras era algo muy normal para ella.

Su propia sección

Bárbara recordó que con el tiempo y tras enamorarse de la cocina, gracias a su mamá, llegó a tener su propia sección dentro del programa, que se transmitía por canal 7.

Se llamaba “Mini chef”, donde preparaba platillos sencillos para que los pequeños de la casa también los hicieran al lado de mamá o papá.

Cuando ya estaba más grande decidió emprender y vendía queques de chocolate, con una receta que obviamente fue supervisada por doña Viviana.

Bárbara Echandi tenía una sección dentro del programa de su mamá.

Aunque de momento está dedicada de lleno al modelaje y a su faceta como influencer, también está terminando de sacar cocina, pues tiene en mente hacer su propio espacio, pero en redes sociales, más adelante.

“Pronto le tendremos la noticia de una nueva sección en las redes de mami de cocina para recién casados o solteros, cocina muy moderna, deliciosa y sencilla. Ya tengo mis estudios de gastronomía muy adelantados”, nos adelantó.