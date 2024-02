TBT: Johanna Ortiz jamás olvida un viaje que hizo y que casi terminó en tragedia

La presentadora Johanna Ortiz sacó del baúl de los recuerdos algunas fotos que guarda con mucho cariño.

Si hay algo que le encanta a la presentadora Johanna Ortiz es viajar y conocer el mundo junto a su esposo y su familia.

Ella ha hecho viajes inolvidables, pero hay uno muy en espacial que no borra de su mente y que hizo en el 2015.

Esa vez fue a la antigua Birmania con su pareja Esteban Salazar, con el que tiene ya casi 10 años de casada y le ocurrió algo con su salud que casi termina en una tragedia.

“El día anterior a eso (la foto) yo me había intoxicado con una comida y había pasado vomitando y vomitando, pero digamos que me sentía un poquito mejor y fui a conocer este lugar y cuando estábamos bajando, ya para irnos para el hotel, empiezo otra vez a vomitar y luego lo que me acuerdo es que me despierto y es que estaba Esteban: ‘mi amor, mi amor’, me había desmayado”, contó.

Lo más preocupante para ellos es que no tenían un centro médico cerca que los auxiliara, pues según recuerda cuando despertó estaba vomitada, toda golpeada y raspada de la caída.

“Estaba como deshidratada o algo así y me desmayé, fue un susto terrible porque es un país superremoto, no hay hospitales, no hay nada, lo único que había era como una Cruz Roja superlejos, entonces fue un gran susto en medio de un viaje superbonito y a veces cuando uno está viajando no le presta atención a estos temas de salud que pueden pasar, estaba con una intoxicación superfuerte”, agregó.

Johanna Ortiz dice que jamás olvida lo que le pasó después de tomarse esta foto en la Antigua Birmania.

Como no se podía ni levantar le tocó quedarse dos días encerrada en el hotel mientras se reponía a punta de suero. Por suerte al final se sintió mejor y pudo disfrutar de los últimos días del viaje por el sureste asiático.

Johanna, quien tiene más de 15 años de haber debutado en televisión, propiamente en el programa Intrusos de la farándula, que antes se transmitía en canal 11, también guarda muy gratos recuerdos de esa primera vez frente a cámaras y en este jueves de Tbt quiso recordarlos.

“Obviamente, como cualquier cosa que uno hace por primera vez estaba supernerviosa, no tenía mucha experiencia, estaba al lado de personas que sí tenían experiencia, entonces fue como unos días de mucho reto, de mucho aprendizaje, de conocer muchos términos que obviamente no manejaba, pero fue muy bonito reconectar con esa parte de mí que no sabía que se me daba bien”, mencionó.

Por ahora ella está fuera de la televisión, pues a finales del año pasado renunció a canal ¡Opa!, pero asegura que es una faceta que disfruta mucho y cuando recuerda sus inicios en tele lo hace con una sonrisa, pues significó todo lo que es hoy.

“Fueron días que recuerdo como algo lindo, muy emocionante también y llegar a la televisión con este nuevo concepto que no existía en Costa Rica, y con todo el burum burum que también causó, es lindo, lo recuerdo con una gran sonrisa”, mencionó.