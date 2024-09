TBT: Lucía Jiménez recordó la competencia de baile más ruda y gratificante de su carrera

Lucía Jiménez es bailarina profesional desde hace 20 años.

Está más que claro que Lucía Jiménez es una de las bailarinas más cargas de este país, no por nada en Teletica siempre la eligen para alguno de sus formatos.

Basta con verla ahora en el programa Mira quién baila, junto al cantante Luis Montalbert, para darse cuenta que su soltura al bailar es de talla mundial, una verdadera campeona.

Ese título lo tiene desde hace casi 10 años, pues ha sido 12 veces campeona mundial de salsa.

“Luchi”, como le dicen en el gremio de bailarines, recordó con nosotros la primera vez que ganó el World Salsa Open, que fue en Puerto Rico en el 2015, pues para ella fue una de las competencias más rudas, pero a la vez más gratificante de su carrera.

Según confesó, se tardó cuatro años en ganar ese primer lugar, por eso guarda con mucho orgullo una foto de aquel día porque le recuerda que nunca hay que darse por vencido.

“World Salsa Open fue la primera competencia mundial a la que yo fui (2011), y me tomó cuatro años ganar ese mundial, era mi objetivo. Cuando me mandaron a competir al mundial porque gané una competencia aquí en Costa Rica vi ese mundo y me encantó, dije: ‘Dios mío, ¡wow!. Existe un ambiente superprofesional en la salsa, aquí está lo mejor de lo mejor, yo quiero dedicarme a esto”, recordó.

Esta es la foto que Lucía Jiménez guarda con mucho orgullo de la primera vez que ganó un World Salsa Open.

Para su primer mundial (2011) trabajaba como publicista y mercadóloga y al regresar al país decidió renunciar a todo y capacitarse mejor para lograr su gran objetivo.

“Me preparé un montón, fui año tras año. El primer año quedé como de sexto lugar, el segundo año quedé de segundo, el tercero quedé de cuarta y ya finalmente ese del 2015, lo gané. Fue superlindo, nunca nadie en Centroamérica y, mucho menos en Costa Rica, había ganado un mundial de salsa, entonces fue una experiencia superlinda y esa foto me recuerda lo que fue ser pionera en algo así y me hace sentir bonito ver hacia atrás ese camino que yo abrí y ver cómo Costa Rica se ha posicionado tan bien en los mundiales”, señaló.

Después de ese primer título mundial, se vinieron uno casi detrás del otro y las competencias mundiales siguen siendo sus favoritas.

A la fecha es una de las bailarinas más conocidas y admiradas del país, gracias a su participación en mundiales así como en programas de Teletica como Dancing With the Stars y Mira quién baila.