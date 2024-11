TBT: Susana Peña no olvida su particular fiesta de cumpleaños que le hicieron en un redondel

Susana Peña, periodista de Teletica, es miembro del elenco de Verano Toreado.

Para Susana Peña cumplir años es una ocasión muy especial, pero hay un cumpleaños que jamás olvidará por la particular fiesta sorpresa que tuvo gracias a sus compañeros de Verano Toreado.

La periodista de Teletica cumple años el 25 de marzo y en algunas ocasiones para esa fecha aún no han terminado con la temporada de las corridas de toros.

El año pasado su cumple número 32 le cayó justo un sábado y, era la última transmisión de Verano Toreado en el redondel de Cóbano, Puntarenas, por lo que pensó que no tendría ni un queque para celebrar.

Lo que jamás se esperó es que tendría un fiestón y en medio del redondel de toros como el escenario principal.

“Yo había pasado molestando toda la semana de que cumplía años el sábado y que iba a ir a celebrar a Cóbano, pero terminó la corrida y no me llevaron un queque ni nada. Obviamente, ahí al aire me molestaron y dijeron algo, pero al terminar la transmisión nosotros salimos un toque del redondel y cuando volví a entrar toda la gente de la comunidad y de la asociación, los que organizan la corrida, me tenían tenían una fiesta. Me llevaron una piñata de Bella, me llevaron queque, había comida, carne asada, un montón de cosas, jamás me imaginé que me iban a hacer algo así”, dijo feliz al recordarlo.

Solo Susana Peña puede rajar que tuvo una fiesta de cumpleaños en un redondel de toros.

De ese momento guarda con mucho cariño varias fotos que le tomaron con el queque que decía Susanita y con la piñata del personaje de Disney. Además, de una que se tomó con Mario Guadamuz, líder de los toreros improvisados, a quien le tiene mucho cariño porque es el que más la cuida cuando entra al redondel a hacer algún pase.

“Habían una bolsitas que habían repartido, me llevaron flores y todo, fue de verdad una fiesta demasiado chiva, en un lugar medio random (al azar), pero que yo guardo en mi corazón. Fue una fiesta para mi superespecial porque para esa corrida era en Cóbano, muy lejos, mi familia no había podido ir, entonces yo decía que pasar el día lejos de ellos y así, pero al final tuve esa sorpresa y me llenó el corazón y me hizo muy feliz”, contó.

Según recuerda, se armó todo un pachangón y sus compañeros del canal comieron sabroso porque la gente de la comunidad llegó con picadillos y diferentes platillos típicos para compartir entre todos.

Susana Peña es la jefa de información de Teletica.com y antes estaba en Telenoticias.

Susanita, como le dicen sus compañeros del 7, tiene seis años de pertenecer al equipo de los toros y es una de las que más ama ir a los diferentes redondeles cada año.

“Estoy superhonrada de trabajar con un equipo que es muy profesional, que está formado por gente que tiene años y una trayectoria impecable, cada uno en su campo, y de ellos he aprendido mucho, gracias a ellos he crecido en esto y la verdad es que, aunque sé que suena un poco trillado, nosotros sí nos vemos como una familia, yo los aprecio, los quiero y los admiro profesionalmente”, mencionó.