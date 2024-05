TBT: Yorleny Castillo, de Calle 8, recordó cuando daba sus primeros conciertos para su familia

Yorleny Castillo es la cantante principal de Calle 8 desde hace varios años.

Yorleny Castillo lleva casi diez años de ser la voz principal de la agrupación Calle 8, pero sus primeros conciertos los dio cuando apenas era una niña en la sala de su casa.

La cantante recordó con La Teja cuando tenía tan solo seis años y le daba montar conciertos para su familia, pues siempre soñó con ser cantante.

De aquel momento aún guarda una foto muy especial que dice ser su tesoro más preciado, pues nunca olvida lo feliz que era cantándoles a sus seres más amados.

Castillo nació en el cantón de San Ramón, pero se crio en Zarcero, y desde muy pequeña sabía que la música era lo suyo. Fue gracias al apoyo que siempre recibió de su mamita, doña Damaris, que logró cumplir su sueño.

“Mi mamá siempre me apoyó muchísimo. Cuando le dije que me gustaba la música, que me gustaba cantar, me ayudó a que entrara a todos los concursos de la escuela o que si hacían un concurso en el parque o alguna premiación así, siempre me ayudaba muchísimo y me apoyaba en mis locuras”, mencionó.

LEA MÁS: Cantante de Calle 8 tira fuego: “Para ti, mi ciela”

Desde que tenía 6 años Yorleny sabía que lo suyo era la música y que a eso se quería dedicar.

Al ver dicha foto del recuerdo o TBT, como le dicen ahora, dice sentir mucha nostalgia porque jamás imaginó que su voz se llegaría a escuchar no solo en Costa Rica, sino en países como Nicaragua y Panamá.

“Este recuerdo me da muchísima nostalgia, fue hace muchísimos años y ahí es donde nos damos cuenta de que nosotros somos dueños de nuestros propios sueños y que está en nosotros si los hacemos realidad o los dejamos ahí como un sueño nada más”, recalcó.

La guapa cantante inició su trayectoria como bailarina hasta que le llegó la gran oportunidad de integrar el grupo Calle 8, después de la salida de sus colegas Rina Vega y Gregory Cabrera.

Calle 8 es una de las principales agrupaciones de baile del país.

Yorle asegura que al echar el casete atrás, no deja de sentir felicidad al ver que aquellos miniconciertos que daba en la sala de su casa fueron creciendo y que ahora se presenta en grandes escenarios y pasa viajando gracias a la música.

“Me siento muy feliz de ver que mi sueño se hizo realidad, que sí se logró y que todos los días se aprende algo nuevo y vamos creciendo”, dijo.