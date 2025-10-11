Teletica enciende alarmas por lo que andan haciendo con Mira quién baila: “¡Cuidado!”

Mira quién baila es la mediática competencia de baile de canal 7. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Teletica fue alertada este sábado sobre una situación que andarían haciendo a nombre de su programa Mira quién baila (MQB) y pidió a la gente prudencia y desconfianza ante eso.

La televisora alzó la voz de alerta apenas supo del asunto y en su sitio web publicó una noticia que tituló: “¡Cuidado! Alertan de hombre que se hace pasar por coreógrafo de MQB”.

También hizo publicaciones en sus redes sociales e inclusive publicó un video en el que Édgar Silva habló del asunto. Édgar es presentador del programa que se transmite por canal 7 los domingos a las 7 de la noche.

En el artículo, la empresa hace del conocimiento público que un sujeto que viste con una camisa que tiene el logo del programa con la palabra “coreógrafo”, no representa ni a la producción ni a la televisora.

“Televisora de Costa Rica y el programa MQB informan al público que se tienen reportes de un hombre que utiliza una camiseta con el logo MQB y el título ‘coreógrafo’, el cual no pertenece al equipo oficial de producción ni forma parte del personal de la empresa”, indicó el canal del trencito.

Teletica compartió esta fotografía del hombre con una camisa que lleva impresa los logos del programa. Fotografía: Teletica.com (Teletica/Teletica)

“El uso del logo y la imagen del programa no es autorizado y constituye una falsificación que podría inducir al error o al engaño. Queremos dejar claro que esta persona no representa a MQB ni a Televisora de Costa Rica, y cualquier información o gestión que intente realizar en nombre del programa o de la empresa es completamente falsa”, agregó el comunicado.

Teletica pidió a la gente “no dejarse engañar”, así como reportar a sus canales oficiales “cualquier situación irregular o intento de suplantación”.

Teletica hizo esta publicación en las redes sociales de Mira quién baila. Fotografía: Captura Facebook Mira quién baila. (Captura/Captura)

La empresa compartió una imágenes donde se aprecia el hombre dentro de un comercio y se observa la camiseta con la identidad gráfica del programa.