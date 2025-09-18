Teletica estrena este programa el viernes 19 de setiembre

Farándula

Por Manuel Herrera
Teletica comenzó a promocionar el nuevo programa que llegará a canal 7 “muy pronto”.
Laura Flores, Freddy Víquez (izq.) y Erick Córdoba serán parte del elenco del nuevo programa. Fotografía: Instagram Laura Flores. (Instagram/Instagram)

Un nuevo programa llega a canal 7 este viernes 19 de setiembre a las 8 de la noche.

Se trata de la serie de televisión Calvo y Crespo detectives, que reemplazará al aire a la serie Simplemente Elvirilla, que cerró con su primera temporada la semana pasada.

Calvo y Crespo detectives es dirigida por Daniel Moreno, quien también actúa en la producción, y saldrá al aire la misma semana del estreno de la segunda temporada de Mira quién baila.

La serie, producida por Gloriana Sanabria, es la recién llegada al catálogo de los Viernes de Comedia de Teletica.

En Calvo y Crespo actúan la actriz y locutora Laura Flores, Freddy Víquez y su pareja, Ilse Faith, y Erick Córdoba.

Este es el programa que estrena Teletica este 19 de setiembre

Según Teletica, la serie cuenta con 12 capítulos “cargados de misterio, drama y momentos divertidos”, en los que los protagonistas intentarán resolver casos “con ingenio, humor y más de una situación inesperada”.

