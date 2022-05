Teletica hizo oficial regreso de Dancing with the stars con algunas sorpresas

Yessenia Reyes tendrá de compañero probablemente a otro musculoso. Fotografia: Graciela Solis (GRACIELA SOLIS)

Ahora sí, diría Tapón. Este miércoles Teletica confirmó lo que La Teja les adelantó hace unas semanas, el esperado regreso de Dancing with the stars.

La sétima temporada se estrenará en junio y se extenderá hasta setiembre. Se transmitirá todos los domingos a las 7 p.m.

Si bien no dieron nombres de quiénes serán las estrellas participantes, se sabe que gran parte de los que compartimos con nuestros lectores dirán presente en la pista de baile.

Kimberly Loaiza será una de las estrellas que adornará la pista. Foto: Luis Navarro (Luis Navarro)

El equipo de damas estaría conformado por Nicole Aldana, la exmiss Costa Rica María Teresa Rodríguez, la modelo Kimberly Loaiza y la periodista Gabriela Jiménez. Falta un nombre por confirmar.

En cuanto a los caballeros estarán el presentador de De boca en boca Mauricio Hoffman, los bailarines Neto Rangel y Bryan Ganoza.

Hernán Medford era otro, pero su sorpresiva contratación con el Herediano puso a correr a la producción para encontrar otro nombre. De hecho, esta sería la razón por la que no los revelaron este miércoles.

Sonaron otros nombres como el de Douglas Sánchez, pero poco a poco se han ido descartando.

[ Regresa Dancing with the stars y estos son algunos de los nombres que estarían en la pista ]

Mauricio Hoffman espera seguirle los pasos a Víctor Carvajal y dejarse el trofeo. Facebook.

Además anunciaron que vendrá una estrella internacional, pero no dieron más detalles.

Los presentadores en esta sétima temporada serán Randall Vargas y Shirley Álvarez, quienes están desde el primer programa, a ellos se les unirán María González y Natalia Rodríguez, esta última se encargaría del espacio El Ojo de Dancing, el cual lo hacía Víctor Carvajal, pero, como es conocido, lo mandaron a volar hace unos meses por decirle Sugar Daddy a Ignacio Santos.

Además, llama la atención el caso de María, quien participó en la temporada número 2 y ahora es parte de Conexión Fútbol, en Repretel, lugar donde seguirá, pues los horarios no le chocan.

“En el 2015 participé como bailarina y me enamoré del formato y en estos 7 años me visualicé como presentadora, quiero aportar naturalidad, soy una persona positiva y espero que la gente lo reciba así”, dijo María a De Boca en boca.

De igual manera, como contó La Teja hace unos días, los jueces serán David Martínez, Alex Costa y Silvia Baltodano.

“Para Televisora de Costa Rica generar propuestas de sano entretenimiento para los hogares costarricenses es y será siempre una prioridad. Espacios como Dancing with the stars se producen pensando en unir a la familia alrededor de la pantalla con un espectáculo de clase mundial; y es también una manera de impulsar el talento de muchas personas a través del baile”, comentó Paula Picado, vicepresidenta Corporativa del canal.

A pesar de la pandemia, el canal estaba a la espera de poder lanzar este formato, ya que tiene una implicación para ellos.

“Esta nueva edición de Dancing With The Stars será histórica para Teletica, ya que será el primer formato que llega a su sétima temporada. Durante estos años hemos visto pasar a 66 estrellas en 72 programas en vivo desde que el formato inició en el año 2014. Esta es una edición que preparamos con mucha expectativa y cuidando cada detalle, para mantener el puesto de privilegio en el gusto de los costarricenses”, dijo Vivian Peraza, productora del programa.

En cuanto a los bailarines, regresará Angie Gamboa, que participó en algunas de las ediciones anteriores y no estuvo en las últimas por estar viviendo en Estados Unidos.

Aparte de ella también serán parte del programa Yessenia Reyes, Alhanna Morales, Lucía Jiménez, Jazhell Acevedo y los hombres Michael Rubí, Javier Acuña, Erick Vásquez, Kevin Vera y un nuevo bailarín, del cual todavía no ha trascendido el nombre.

Ilusionados

La Teja conversó con Yessenia Reyes, participante en todas las ediciones del programa y campeona en la segunda temporada con Renzo Rímolo y nos dijo que para ellos es una oportunidad de demostrarle al público que su talento sigue más que vigente.

“En lo personal significa regresar al proyecto más importante que he hecho en Costa Rica, es como refrescarle a la gente y decirle que aquí estamos, de mi parte, en pandemia me dediqué por completo a entrenar y por eso me alegra mucho poder volver”, señaló.

Para la salvadoreña, el programa le cambió la vida por completo a ella y a sus demás compañeros.

“Hace nueve años hice el primer Dancing y ahora lo tomo con otra madurez, significa mucho para nuestras carreras y es un momento para volver a bailar con el corazón”, agregó.

Reyes dice que todavía no sabe quién será su pareja, pero desde ahora le advirtió que le tocó con la profe más ruda, aunque también una de las más cargas, ya que hace unos días con su estudio se llevó 65 trofeos entre ellos a la mejor academia del país en una competencia realizada hace unos días.