Se va de Teletica una de sus figuras más experimentadas y con más peso en el canal

Liliana Carranza anunció su salida de Teletica. (Rafael Pacheco Granados)

La periodista Lilliana Carranza se va de Teletica y así lo dio a conocer en sus redes sociales.

La directora del programa Estado Nacional no dio a conocer las razones de su salida de Televisora de Costa Rica, donde además era la jefa de comunicación corporativa.

“Con el corazón lleno de agradecimiento, cierro en estos días mi segundo ciclo en Televisora de Costa Rica”, publicó en su cuenta oficial de Facebook este 15 de setiembre.

Lilliana Carranza inició en Teletica como reportera de su noticiero Telenoticias. (Facebook/Facebook de Lilliana Carranza)

La destacada comunicadora agregó que se va agradecida con René Picado, su familia y con Ignacio Santos, director de Telenoticias, y quien fue jefe cuando fue reportera del noticiero en su primera etapa en canal 7.

“Dar cobertura a eventos locales e internacionales como la visita presidencial en el año 2000 al Papa Juan Pablo Segundo en el Vaticano, las negociaciones de los Tratados de Libre Comercio con los Estados Unidos, Chile y Canadá, así como eventos históricos como la pandemia o la posibilidad de dirigir un espacio de opinión semanal durante casi 6 años; son apenas una parte de las memorias vividas durante estos 16 años”.

“Me voy satisfecha y agradecida; con tiempo para dedicar a mis proyectos personales y con mucho más conocimiento en la mochila para los próximos retos a futuro”, dice el comunicado que compartió.

Teletica no ha anunciado qué pasará con el programa Estado Nacional. (Jorge Castillo)

En su publicación además adjuntó varias fotografías de cuando era periodista en Telenoticias y, actualmente, presentadora del espacio Estado Nacional que se transmite los sábados a la 1 p.m..

Estado Nacional nació en 2020 y aún el canal no ha informado si seguirá al aire pese a la salida de Carranza.

Lilliana trabajó una primera parte en Teletica de 1994 a 2006 y después regresó en 2019 para crear este programa que antes lo daban los domingos por la mañana.

Teletica agradeció su trabajo durante todos estos años y le deseó “los mayores éxitos en los nuevos proyectos que emprenda”.

“Televisora de Costa Rica desea expresar su profundo agradecimiento a Lilliana Carranza Rodríguez, quien, tras una trayectoria ejemplar en nuestra organización, inicia una nueva etapa personal y profesional”, publicaron a través de Teletica.com