Farándula

Teletica revela la millonada que le ha pagado al Estado de Costa Rica en el último año

Teletica compartió el dato tras el inicio del procedimiento de licitación de frecuencias para radio y televisión anunciadas por el Gobierno

EscucharEscuchar
Por Manuel Herrera
18/05/2025. Nace Una estrella. Gala #6. Estudio Marco Picado, San Jose. Fotografía: Lilly Arce
Teletica reveló el dato de su aporte estatal del último año. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Televisora de Costa Rica (Teletica) dio a conocer este jueves los miles de millones que le ha pagado al Estado en el último año.

LEA MÁS: Teletica reacciona a lo que dijo el gobierno de Estados Unidos sobre chinaokes

La televisora incluyó el dato en un comunicado de prensa que envió, celebrando el inicio del procedimiento de licitación de frecuencias de radio y televisión, que anunció el Gobierno este jueves.

El canal del trencito comunicó que los aportes de la empresa al Estado costarricense en los últimos 12 meses ha sido de 6 mil millones de colones.

“Lo que equivale a más de 500 millones de colones mensuales; es decir, 16 millones de colones diarios”, especificó el canal de Sabana Oeste.

Teletica precisó, además, que actualmente la empresa está conformada por 500 colaboradores.

Sobre la instrucción que le dio el Gobierno al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Comunicaciones este jueves, de iniciar el concurso para otorgar concesiones del espectro radioeléctrico para radio (AM y FM) y televisión del país, Teletica también se pronunció.

LEA MÁS: Sala IV ya definió quién ganó el pleito entre los Chinaokes y el gobierno

“Celebramos este paso trascendental. Forma parte del desarrollo normal y democrático de un sector estratégico para el país, regulado por nuestro ordenamiento jurídico y vital para el desarrollo de Costa Rica. La adjudicación de las frecuencias brindará la seguridad jurídica indispensable para continuar operando con estabilidad, lejos de la incertidumbre generada en los tiempos recientes”, afirmó la empresa en el comunicado, que compartió en su sitio web.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Teleticacanal 7Costa Ricatelevisión costarricense
Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.