Teletica revela la millonada que le ha pagado al Estado de Costa Rica en el último año

Teletica reveló el dato de su aporte estatal del último año. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Televisora de Costa Rica (Teletica) dio a conocer este jueves los miles de millones que le ha pagado al Estado en el último año.

La televisora incluyó el dato en un comunicado de prensa que envió, celebrando el inicio del procedimiento de licitación de frecuencias de radio y televisión, que anunció el Gobierno este jueves.

El canal del trencito comunicó que los aportes de la empresa al Estado costarricense en los últimos 12 meses ha sido de 6 mil millones de colones.

“Lo que equivale a más de 500 millones de colones mensuales; es decir, 16 millones de colones diarios”, especificó el canal de Sabana Oeste.

Teletica precisó, además, que actualmente la empresa está conformada por 500 colaboradores.

Sobre la instrucción que le dio el Gobierno al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Comunicaciones este jueves, de iniciar el concurso para otorgar concesiones del espectro radioeléctrico para radio (AM y FM) y televisión del país, Teletica también se pronunció.

“Celebramos este paso trascendental. Forma parte del desarrollo normal y democrático de un sector estratégico para el país, regulado por nuestro ordenamiento jurídico y vital para el desarrollo de Costa Rica. La adjudicación de las frecuencias brindará la seguridad jurídica indispensable para continuar operando con estabilidad, lejos de la incertidumbre generada en los tiempos recientes”, afirmó la empresa en el comunicado, que compartió en su sitio web.