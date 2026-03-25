Teletica toma decisión sobre transmisiones del Viernes Santo tras cambio histórico de 2025

Teletica confirmó este miércoles en exclusiva a La Teja qué pasará con sus tradicionales transmisiones del Viernes Santo, luego del histórico e inesperado cambio que aplicó en el 2025.

La periodista de Telenoticias, Yessenia Alvarado, fue la figura a la que canal 7 encomendó sus transmisiones del Viernes Santo desde Cartago, en el 2025. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

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Un cambio que dio mucho de qué hablar

El año pasado y por primera vez en su historia, canal 7 dejó de transmitir las procesiones del Santo Encuentro y del Santo Entierro desde el centro de San José y se trasladó a Cartago.

La decisión generó muchas reacciones entre los televidentes, pues se trata de una de las tradiciones religiosas más arraigadas del país.

En su momento, la productora Jazmín Rivera explicó las razones del cambio.

“Este año (el 2025) decidimos hacer un cambio a nivel de producción para ofrecer una opción diferente al televidente y escogimos Cartago porque es la provincia con mayor tradición católica. Además, nos llamó la atención que la Hermandad de Cartago es la más antigua del país, tiene 107 años”, justificó Rivera en ese momento.

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Teletica transmitió por años desde San José las procesiones del Viernes Santo, pero en el 2025 se trasladaron a Cartago. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

La decisión para este año

Ante la expectativa, este medio consultó a la televisora sobre qué ocurrirá con las transmisiones del próximo Viernes Santo (el 3 de abril).

Mario Nájera, gerente de Voz Institucional de Teletica, confirmó que tales emisiones se mantendrán desde la Vieja Metrópoli.

“Este año nos mantenemos en Cartago centro”, indicó.

Horarios de las transmisiones

Nájera detalló además los horarios en los que canal 7 llevará a los hogares estas actividades religiosas. La procesión del Santo Encuentro se televisará de 10:25 a.m. a 1:05 p.m.; mientras que la del Santo Entierro de 6:00 p.m. a 6:30 p.m.

Ambas transmisiones se realizarán por la pantalla de canal 7.

El contexto detrás del cambio

El traslado de las procesiones a Cartago en 2025 se anunció pocos días después de que la Municipalidad de San José informara sobre un recorte significativo de recursos para la organización de la Semana Santa en la capital.

Teletica realizó Viernes Santo del 2025 una histórica transmisión por canal 7 desde Cartago. Fotografía: Captura. (Captura/Captura)

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Esto impactó la vistosidad y calidad de las actividades religiosas josefinas.

Sin embargo, Teletica negó que esa fuera la razón principal del cambio, asegurando que ya venían negociando la transmisión desde Cartago meses antes de ese anuncio.