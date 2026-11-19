Esta años las grandes ausentes en el Festival de la Luz serán las carrozas. (Mayela Lopez/Mayela López)

Teletica ya tiene definido el equipo que llevará a los hogares costarricenses todos los detalles del Festival de la Luz 2026, pero entre los nombres anunciados hay una ausencia que llama la atención.

Se trata de Thais Alfaro, periodista y presentadora de Buen día, quien el año pasado formó parte del grupo de figuras que estuvo al frente de la transmisión de este tradicional desfile josefino. Sin embargo, para esta nueva edición, su nombre no aparece en la lista de los elegidos por el canal de Sabana.

En su lugar, Teletica anunció a cinco conocidos rostros que tendrán la responsabilidad de acompañar a los televidentes como los son: Edgar Silva, Nancy Dobles, María Jesús Prada, Mauricio Hoffmann y Juan Carlos Zumbado. Los mismos del año pasado con la gran ausencia de Thais.

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Teletica.com informó que en la tarima principal estarán Silva, Dobles y Prada, mientras que Mau y JuanKa estarán entrevistando al público y a los participantes del desfile.

Para Edgar Silva, esta participación tiene un significado especial, pues recordó que estuvo en la primera edición hace 30 años junto al recién fallecido Leonardo Perucci, por eso conserva un cariño particular por esta actividad navideña.

Por su parte, Zumbado asumirá esta labor por tercera ocasión y reconoció que la edición de este año representa un reto diferente, principalmente por la incorporación de los globos.

Y es que el desfile llegará con importantes novedades. La Municipalidad de San José anunció la participación de 14 bandas, tres globos aéreos, siete globos inflables y seis espectáculos de piso. Además, este año no habrá carrozas, un cambio que marcará la celebración.

Este fue el elenco principal de la transmisión Festival de la Luz de Teletica en el 2025. (redes)

Otra particularidad es que niños de la Escuela Metálica y de la Escuela República del Perú participaron en la elección de cuatro de los globos que formarán parte del espectáculo, una iniciativa con la que se buscó involucrar a los más pequeños en los preparativos de la fiesta.

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Thais Alfaro no estará este año en el Festival de la Luz en Teletica. (redes/Instagram)

La actividad será el sábado 12 de diciembre, a partir de las 6 p. m., y tendrá un recorrido que iniciará en la Plaza de la Democracia y luego se enrumbará hacia Torre Mercedes, en Paseo Colón.

La televisora de La Sabana también informó que la inspiración de su transmisión estará basada en los mercaditos navideños europeos y, que además, regalarán un viaje para dos personas a Europa.

Este año en el Festival de la Luz participarán 14 bandas. (Municipalidad de San José/Festival de la Luz 2026)

Solo en esta transmisión trabajarán más de 80 personas aunque en la pantalla solo se vean los cinco presentadores principales.