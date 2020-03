View this post on Instagram

Muchas gracias #TvPública El compromiso de TODOS nosotros es con USTEDES. PD: video completo en el Instagram de la @tv_publica #TPN #TelevisiónPúblicaNoticias #Repost @tv_publica (@get_repost) ・・・ Después de convertirse en la primera mujer trans egresada del Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica (ISER), @dianazurco inició su carrera en los medios como locutora de Radio Ciudad AM 1110. Y desde el lunes 16 de marzo, cuando el noticiero de la Televisión Pública abra su nueva temporada, Diana será una de las nuevas voces de la Edición Central, que contará con la conducción de Gabriela Previtera y Ariel Senosiain. Todos los días de la semana mantenete informado en la Televisión Pública, con cuatro ediciones diarias, flashes informativos y una emisión especial dedicada al panorama internacional.