“Tengo casi 40 años, he tenido tres relaciones fallidas y me da miedo quedarme sola. El problema es que siempre he estado con personas que de una otra manera requieren mi apoyo; soy la fuerte, la que trabaja, la que los empuja a salir adelante. La carga económica siempre la he tenido yo y esto ha provocado al final que me agote, me pregunto, ¿por qué siempre termino escogiendo personas que necesitan de mí?”.