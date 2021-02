“¿Qué se puede esperar de una persona que no se quiere casar ni vivir con uno? A pesar de que siempre dice que lo quiere hacer, a la hora de la verdad, no se decide y cada vez que le hablo de esto me dice que lo presiono. Tenemos muchos años de noviazgo y yo tengo 38 años, por lo que no quiero renunciar a mi maternidad, ya son 16 años de hablar de este tema”.