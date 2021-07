“Tenemos años de vivir juntos, pero estamos separados”

“Quisiera comprender a mi esposo, ya que dice que me ama pero cada uno está en su cuarto y yo no quiero vivir así. Él dice que él no se va a ir y eso me mantiene frustrada y enojada. Yo siento que ya no hay nada que hacer. Tenemos años de vivir juntos, pero separados”.

1. Cuando una pareja vive en su cotidianidad un modelo de convivencia sin interacción afectiva, sexual, social, sin espacios de pareja y ha creado una visión de vida donde solo están juntos, pero sin conexión, se debe reconocer que están frente una realidad y dicha conducta no se correlaciona con lo que implica ser pareja.

2. Un primer eje de análisis es hablar, proponer e identificar la situación como un trabajo en conjunto para modificar la relación y subsanar las carencias, pero esto requiere trabajo, apoyo y aporte por parte de los dos.

3. Si este proceso de trabajo en conjunto, orientado a la búsqueda de soluciones no se da, y usted se da cuenta que pasa el tiempo y no pasa nada, el siguiente paso no puede ser esperar a que la otra persona quiera hacer las cosas, pues llega un momento en el que usted tiene derecho a recuperar su individualidad y analizar la realidad para pensar en su desarrollo personal, e incluso, llegar a cuestionar si es viable o no seguir en este modelo de relación.

4. Con frecuencia un error asociado a este tipo de procesos es esperar a que la otra persona quiera cambiar, pero pasa el tiempo, los años y no pasa nada. Debe asumir su responsabilidad emocional individual y responder esta pregunta: ¿realmente estoy viviendo lo que deseo?

5. Este eje de desarrollo personal tiene que estar presente en una relación de pareja para analizar cuánto aporta cada uno a la solución o a la complicación, pero también asociado al análisis de su realización personal y de su estabilidad emocional. Si está con una persona que no contribuye, le corresponde tomar decisiones. Llegó el momento de que usted busque ayuda terapéutica personal.