¿Cómo puede uno estar bien, si la pareja es indiferente a todo? Él es muy raro, no le interesa nada de lo mío, nunca me acompaña a nada y tengo que ir sola a todo. Tenemos cuatro años de noviazgo y no he logrado convencerlo de interesarlo en mis cosas, él no comparte nada, ni con mi familia, ni con mis amigos y la mayoría de fines de semana nos vemos porque voy a su casa, porque si fuera por él nunca nos veríamos.