“A veces tengo ganas de terminar mi relación, porque estoy aburrida. Nunca hacemos nada y lo que me asusta es que me da igual si lo veo o no. Llevamos muchos meses así, incluso, antes de la pandemia. En diciembre prácticamente ni lo vi por que decía que no quería romper burbujas y lo puedo entender, pero sé que anduvo con diferentes personas por todo lado. Prácticamente ni nos hablamos y yo quisiera terminar esto”.