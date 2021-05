“Me encuentro como en un estado de ansiedad con todo esto que está pasando en el país. Me siento muy preocupada, sobre todo porque tengo miedo de enfermarme o enfermar a mi familia, pero de igual manera tengo que salir a trabajar. Me cuido, pero, ¿qué pasa si las personas con las que uno tiene que trabajar no se cuidan igual? Esto me angustia”.