“Tengo muchos celos de la ex de mi pareja. Ellos no se hablan, ya terminaron hace mucho tiempo, sé que ni siquiera se siguen en redes sociales, pero no sé, vivo muy preocupada porque ella es una mujer muy atractiva, económicamente está mucho mejor que yo, tiene un cuerpazo y yo le paso diciendo a mi novio que si verdad quiere estar conmigo, que si no piensa en ella. Él dice que no entiende mi actitud, que está cansado, que él no tiene nada con ella, que terminaron mucho antes de conocerme a mí y que está contento conmigo, pero no sé. No tengo paz con esto y creo que llegamos a un punto donde le dije a él que prefería terminar porque no lo siento honesto, él aceptó y me bloqueó de todo”.

"Él dice que no entiende mi actitud, que está cansado, que él no tiene nada con ella, que terminaron mucho antes de conocerme a mí y que está contento conmigo, pero no sé", cuenta la lectora.

1. Debería buscar un proceso psicoterapéutico que le permita trabajar este tema de celos e inseguridad, que le ayude a crear nuevas categorías de interpretación de su realidad afectiva porque, a partir de su narrativa, usted está sufriendo posiblemente por problemas imaginarios.

2. Dice que el muchacho terminó con ella, no se comunican, no hay contacto alguno, pero mientras tanto usted presionaba y presionaba sobre un tema creado e imaginado, sostenido por usted sin razón alguna, según nos cuenta.

3. Al vivir esclavos de nuestras conclusiones, que carecen de fundamento y sustento, que nos impiden ver la realidad, porque solo sobre la realidad del presente es que podemos sacar conclusiones, es ahí donde debe reconocer que necesita hacer un proceso terapéutico.

4. Veámoslo de esta manera. Usted lo presiona, él se cansa de esta situación, le termina aceptando su propuesta de dejar la relación hasta ese día y su conclusión es que probablemente va a buscar a la otra persona, puesto que aceptó su propuesta de ruptura y bloqueó del todo la comunicación. Esta visualización de los hechos no corresponden a la realidad, al menos la que usted nos cuenta, y ahí es donde debe aceptar que si no trabaja su forma de manejar sus emociones, posiblemente su estructura de eventuales relaciones de pareja tenga un pronóstico muy complejo.

5. Permítase comprender y crear un presente sano. No puede caminar por la vida sintiendo celos del pasado de su pareja, al punto de llevar el tema de forma continua y constante, este no es un enfoque que permita construir estabilidad emocional. Usted debe reconocer que debe ir más allá de pensar, sentir, sufrir, imaginar y reclamar, debe actuar y procurar la apertura de espacios que le permitan trabajar su salud emocional.