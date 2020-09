“Tengo muchos celos de mi hermana, ya que ambas tuvimos la mala suerte de divorciarnos pero ella ya tiene nueva relación con un muchacho buenísimo. Yo me divorcié hace seis años y ella hace dos y tiene una relación muy bonita. Reconozco que casi no salgo, tengo pocos intereses y me dedico a trabajar, mientras que ella es muy sociable. ¿Por qué a mí no me sale alguien? Quisiera encontrar una persona pero no hago mucho para conseguirlo”.