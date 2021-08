“Tengo problemas con mi pareja debido a su carácter”

“He tenido una serie de problemas con mi pareja, sobre todo por su carácter y los celos. Yo trato de hablarlo con él, pero es difícil llegar a un acuerdo. No obstante, él me llevó a cenar, me pidió que nos casáramos y le dije que sí. Tengo la fe de que casados las cosas sean diferentes, pero tengo miedo”.

1. Desde el noviazgo se debe tener la capacidad de poner sobre la mesa aquellos temas que pueden causar insatisfacción e inestabilidad emocional, sobre todo, cuando son temas de carácter, celos y control.

2. La ilusión de un proyecto de vida en convivencia muchas veces hace pensar que las cosas van a estar bien, de eso se trata. Tomar la decisión de casarse es para estar bien, pero es porque se ha hecho una evaluación de bienestar, seguridad y estabilidad que les permite avanzar a la siguiente etapa y esto es lo que debería moverlos a dar el siguiente paso.

3. Si ya han tomado esta decisión, pero si usted es consciente de que hay temas de carácter, celos y control no resueltos, entonces vivir bajo el mismo techo en un esquema matrimonial no necesariamente es sinónimo de solución. Deberían de enfocar sus recursos y acciones a la búsqueda de soluciones desde ahora, para que les permita no centrarse en preparar una boda, que es un evento, sino trabajar en asumir, enfrentar, resolver y modificar todo lo que hoy no les hace bien para prepararse a un proyecto de vida que se llama matrimonio.

4. Toda persona y pareja tienen la posibilidad de resolver y asumir todo lo que lo que les mantiene en conflicto para enfrentar la vida desde una perspectiva mucho más serena, en tanto, son capaces de reconocer todo aquello que no anda bien y que puede cambiar el curso de los acontecimientos. Si realmente logran resolverlo, si se dan la oportunidad de enfrentarlo es fundamental, pero sabiendo que un evento como casarse no va a resolver las cosas, así que analícenlo muy bien.