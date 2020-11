“Soy una mujer celosa, pero no siempre fue así. Mi pareja me ha dado todos los motivos del mundo para que yo no confíe en él. Tengo pruebas que se ha metido con diferentes mujeres y lo ha reconocido. Esto ocasionó muchos pleitos y controlarlo más. Él dice que se fue por mis celos y me ha dolido mucho porque nunca me pidió perdón, Creo que él tiene su cuota de responsabilidad”.