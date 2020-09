“Terminé mi relación hace unos meses y extraño mucho a mi suegra. Ella está enferma y me gustaría estar cerca de ella. Es una señora que quise mucho, pero ella me pidió que no me acerque para evitar problemas con su hijo, que tome distancia y que siga con mi vida, pero esto no me parece justo porque nadie está pensando en lo que yo siento”.